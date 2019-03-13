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/ К 4 месяцам колонии строго режима приговорили неплательщика алиментов из Челябинской области

К 4 месяцам колонии строго режима приговорили неплательщика алиментов из Челябинской области

Мужчина попал за решетку из-за большого долга.

сегодня в 16:03
  |  Общество

Срок за долг в 1.7 миллионов рублей получил алиментчик из Южноуральска. 41-летнего мужчину приговорили к 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ФССП России по Челябинской области, исполнительное производство в отношении неплательщика было возбуждено в Южноуральском отделе судебных приставов в 2014 году. В рамках расследования мужчина пояснил, что не платил алименты из-за того, что дети себя «неправильно вели».

При этом он никак не мог объяснить, как соотносятся его слова с тем фактом, что младшая дочь вообще его не помнит и считает родным отцом отчима. А старшая девочка лишь однажды получила от отца подарок в виде пары сапог стоимостью в две тысячи рублей. Никаких проявлений отцовского тепла и заботы теперь уже взрослая девушка от него не видела.— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ведомства.

В марте прошлого года мужчина был привлечен к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Он отбыл наказание, в виде 20 часов обязательных работ, но после так и не приступил к выплате алиментов. Узнав о том, что судебным приставом ведется сбор материала для возбуждения уголовного дела, он сообщил, что обратился в центр занятости, однако это оказалось лишь уловкой.

В ходе расследования уголовного дела, неплательщик признал свою вину, а в суде ходатайствовал об особом порядке рассмотрения. Суд принял во внимание все обстоятельства совершенного преступления, характеристику мужчины, его непогашенную судимость, а также позицию потерпевших и приговорил должника к четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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Комментарии

Миша Аношкин
18:49, 13.03.2019
Гениально!

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