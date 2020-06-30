Сколько новых детских садов и школ появится в Челябинске рассказала Наталья Котова

Мэр города отчиталась об этом перед депутатами гордумы.

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Глава Челябинска Наталья Котова рассказала о том, какие социальные объекты планируют построить и ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Отчет мэр предоставила в рамках обращения главы города к депутатам Городской думы, которое состоялось сегодня, 30 июня.

«По социальным объектам: мы планируем ввести в эксплуатацию четыре детских сада в таких микрорайонах как Парковый, 3 и 4 микрорайоны „Академ Риверсайд“ и Парковый-2. Пять детских садов планируем выкупить у застройщиков. Поступили заявки на выкуп детских садов еще в пяти помещениях. Финансирование запланировано, оно идет из федерального и областного бюджета, есть небольшое софинансирование из местного бюджета. Кроме того, к 1 сентября в планах открыть новую школу на 1500 мест в 55 микрорайоне», — сообщила Наталья Котова.

Также глава города рассказала, что в 2021 году в Чурилово и Парковом могут появиться полноценные поликлиники, поскольку сейчас в этих микрорайонах работает только офис общего врача. Кроме того, будут создаваться проектно-сметные планы для строительства новых диагностических центров с теплыми переходами в городских больницах № 1 и № 6, а также решается вопрос по созданию нового инфекционного отделения или инфекционной больницы.