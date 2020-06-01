Глава Челябинска поручила разобраться с переполненными урнами

Наталья Котова осталась недовольна уборкой мусора в городе.

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Традиционное аппаратное совещание состоялось в администрации Челябинска в понедельник, 1 июня. В ходе встречи мэр города Наталья Котова дала поручение своему заместителю по дорожному хозяйству Максиму Куляшову провести работу с подрядчиками, которые отвечают за уборку урн на остановках общественного транспорта.

«В городе переполненные урны. В выходные дни люди перемещаются по городу, мусор бросают. Ваша задача — договориться с подрядчиками, чтобы в выходные дни выходили люди и это все убирали. Нужно, чтобы их высыпали и не один раз», — подчеркнула Наталья Котова.

При этом глава города отметила, что отчасти в этом виноваты и сами челябинцы. Люди бросают мусор мимо урн, а он разлетается по улицам и тротуарам.