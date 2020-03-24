Четверо туристов из Таиланда госпитализированы в Миассе

У южноуральцев наблюдаются симптомы ОРВИ.

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В Миассе у четверых человек, прибывших из Таиланда, отмечается небольшое повышение температуры и симптомы ОРВИ — все они госпитализированы. У них взяты анализы, результаты ожидаются. Всего на сегодняшний день госпитализировано шесть человек, один из случаев заражением коронавирусной инфекцией подтвержден.

«Увеличение числа миасцев, находящихся на изоляции в домашних условиях, связано с прибытием из-за границы. Признаков инфекционного заболевания (кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры) у всех изолированных нет», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, любой, у которого имеются клинические проявления простуды или ОРВИ может обратиться на «горячую линию» 8 (351)240-15-16, где ему будет оказана необходимая консультация. Если пациент посещал в последние две недели страны, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), об этом необходимо также уведомить медицинских работников.