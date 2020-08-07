Таиланд готов принимать российских туристов

В скором времени возможно возобновление авиасообщения.

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Одна из самых популярных стран-курортов у россиян — Таиланд — в скором времени может снова принимать туристов из России. Официальный представитель посольства Российской Федерации в Таиланде Владимир Ким рассказал изданию «Известия», что обе страны заинтересованы в возобновлении регулярного авиасообщения.

«Соответствующее обсуждение ведется по линии авиационных властей двух стран. В ходе выработки решения будут рассмотрены многие факторы, одним из которых является принцип взаимности», — рассказал Владимир Ким.

Отмечено, что в июле местные власти уже пошли на небольшие уступки в отношении иностранных граждан. Им разрешено было вернуться на учебу и работу, если есть разрешение, а также можно посетить своих родственников в государстве.

Поэтому открытие страны для российских туристов возможно уже в ближайшем месяце. При этом, все будет зависеть от текущей эпидемиологической обстановки, которая и влияет на открытие международных границ.

Напомним, что в Турции, которая с 1 августа начала принимать россиян, после празднования мусульманского праздника Курбан-Байрам было зафиксировано около тысячи заражений коронавирусом за сутки. Власти страны не исключают введение новых ограничений.