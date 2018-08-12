/ Корги, ретриверы, боксеры. Выставка собак в Челябинске. Фоторепортаж

Зарубежное жюри оценивало характер и внешний вид собак.

В эти выходные в Челябинске проходит выставка собак. В субботу, 11 августа, жюри оценило около 250 четвероногих участниц. Представлены несколько пород. В основном это корги, лабрадоры, московские сторожевые, немецкие боксеры, американские акиты, золотистые ретриверы. Питомцев привезли из Сургута, Новосибирска, Самары, Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Челябинска, Астаны (Казахстан).

Оцениваются характер собаки, сама порода, внешние данные. Золотистые ретриверы считаются самой популярной породой, потому что это собака, которая и поводырем у слепых может стать, она может работать в МЧС, на границе, собака-компаньон. – рассказывает представитель выставки Татьяна Пономарева.

В жюри представители Сербии, России, Литвы, Португалии. В воскресенье, 12 августа, состоится еще один этап выставки. В нем примут участие около тысячи собак разных пород. А в 18 августа в парке им.Гагарина пройдет международная выставка собак.