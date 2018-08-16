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Челябинская область готова бороться за медали на аграрных выставках

Мероприятие запланированы на ближайшие два месяца.
сегодня в 12:41
  |  Общество

Юбилейную аграрную выставку готовит Челябинская область. Основной ее темой станут достижения региона в сельском хозяйстве. Поэтому организаторы подготовят карту области, отражающую особенности каждой территории: будут отмечены районы, где выращивают зерно, где производят мясо и молоко, и где уделяют внимание выращиванию овощей. Суть выставки «АГРО-2018» — обмен опытом, поэтому организаторы запланировали много пленарных заседаний, круглых столов.

Челябинская область достаточно высоко подняла планку на предыдущих выставочных мероприятиях, в этом году мы также рассчитываем на высокие результаты и достойную оценку работы сельскохозяйственных предприятий Южного Урала. — сказал замминистра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский.

Выставка «АГРО-2018» состоится 23−25 августа, а через несколько месяцев южноуральские предприятия уедут в Москву на Российскую агропромышленную выставку «Золотая осень». С ее потенциальными участниками уже началась активная работа. Специалисты минсельхоза готовы помочь в составлении заявок, включении предприятий в состав делегации региона.

Напомним, что в прошлом году Челябинская область привезла 155 медалей с выставки «Золотая осень». Губернатор Борис Дубровский отметил, что другие участники сначала не видели в южноуральских компаниях конкурентов, зная край только по металлургическому производству. Однако сельское хозяйство находится на стабильно высоком уровне.

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