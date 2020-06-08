«Таганай» вошел в десятку красивейших нацпарков страны

Опрос проводило «Радио России».

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Совсем недавно среди жителей России проводился опрос на составление списка самых красивейших национальных парков страны. Итоги голосования подвело «Радио России», которое объявило, что гордость Южного Урала — нацпарк «Таганай» — вошел в десятку лучших.

«Девятое место занял „Таганай“ в Челябинской области (3,28 процента). Общая площадь парка составляет 56,8 тысяч гектаров, а на его территории расположен ряд уникальных географических объектов», — сообщили в «Радио России».

Отмечается, что возглавил десятку лучших Ливадийский парк в Ялте. Также в первую тройку вошли Катунский заповедник в Горном Алтае и Сочинский национальный парк.

Напомним, что долгое время «Таганай» был закрыт из-за пандемии коронавируса в целях безопасности окружающих. Но в данный момент нацпарк уже можно посещать свободно, он работает в привычном режим.