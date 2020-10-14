«Таганай» стал предметом научного исследования

Информацию для исследований на территории нацпарка собирали сотрудники Тюменского и Челябинского госуниверситетов.

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Национальный парк «Таганай» стал предметом научного исследования. Здесь данные для своих научных работ на протяжении десяти дней собирали сотрудники Тюменского и Челябинского госуниверситетов. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе правительства региона.



Всего за экспедицию для геохимического анализа отобрано более 20 проб воды из рек, ручьев и родников. Также было проведено обширное лесопатологическое исследование таганайских пихтарников, а на 17 стационарных площадках взяты 85 проб хвои и почв и сделаны таксационные измерения. Как отмечает главный специалист по экологическому просвещению национального парка «Таганай» Марина Середа, подробные выводы станут известны после обработки материала, но уже сейчас можно говорить об улучшении состояния пихтарников.

«Ржавчинный рак все еще отмечается, но его выраженных симптомов, таких как обурения хвои и так называемых ведьминых мётел, стало намного меньше, чем 10 лет назад. Это говорит об улучшении экологической обстановки в районах исследований»,— добавила Марина Середа.

Отметим, что всего участники экспедиции преодолели больше 50 километров. Ещё одним итогом их работы станет описание флористического разнообразия Таганая. Свой следующий поход учёные запланировали на лето 2021 года.