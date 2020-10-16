Маршрута нет, а мусор есть: туристы оставляют отходы на территории нацпарка «Таганай»

На уборку территории выходят сотрудники парка и добровольцы.

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Сотрудники национального парка «Таганай» отмечают, что находят «мусорные» следы туристов даже там, где еще не открыты официальные маршруты. Таким местом стала и группа скалистых останцев, которую называют Семибратка. Маршрут на Семибратке еще не открылся, но там регулярно находятся упаковки от снеков, пластиковые бутылки и прочие отходы, оставшиеся после туристов.

«Сотрудники „Таганая“ вместе с добровольными помощниками провели здесь в этом сезоне несколько уборок. Но очень скоро десант чистоты потребуется вновь. На этой неделе не Семибратке состоялась и первая просветительская акция. Мы рассказали посетителям парка о правилах посещения и напомнили: лес — не свалка, потому всё, что принесли, нужно унести с собой», — прокомментировали ситуацию сотрудники нацпарка.

Туристам напоминают, что на открытых маршрутах есть места для сбора мусора. Когда маршрут до Семибратки начнет функционировать, на нем также будут оборудованы специальные места для отходов. Пока их нет, необходимо забирать весь мусор с собой.