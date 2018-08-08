Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.54 +0.04 73.56 +0.15
Челябинск
сейчас
 
+27 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Полпред предложил сделать открытой «дорожную карту» конгресс-холла «Таганай»

Полпред предложил сделать открытой «дорожную карту» конгресс-холла «Таганай»

Николай Цуканов посетил три площадки на территории Челябинска.
сегодня в 13:55
  |  Общество

Полпред в УрФО Николай Цуканов уже посетил три площадки в Челябинске. Две из них связаны с грядущими саммитами ШОС и БРИКС. В аэропорту Цуканов ознакомился с планом строительства, осмотрел стройку. А на площадке конгресс-холла «Таганай» уточнил, знают ли, что делать с проектом после межународных мероприятий.

Руководитель строительства конгресс-холла «Таганай» объяснил, что понимает, как делать бизнес и знает, что будет со зданием дальше. Николай Цуканов предложил сделать открытую «дорожную карту», чтобы все могли видеть, что должно получиться в итоге и на каком этапе строительства конгресс-холл находится сейчас. — рассказала сайту «Первый областной» с места событий корреспондент программы «Время новостей» Яна Тормина.

Сейчас полпред Николай Цуканов покинул площадку строительства конгресс-холла. По плану деловая встреча с губернатором Борисом Дубровским.

Политика
Полпред по УрФО впервые прибыл на Южный Урал
  
сегодня в 11:56
Полпред по УрФО впервые прибыл на Южный Урал
Общество
Новый полпред УрФО собирается с рабочим визитом в Челябинск
вчера в 17:02
Новый полпред УрФО собирается с рабочим визитом в Челябинск
Общество
Табун коней занял целую полосу на шоссе из Копейска в Челябинск
  
04.08.2018
Табун коней занял целую полосу на шоссе из Копейска в Челябинск
Общество
20-летняя девушка спровоцировала тройную аварию на Копейском шоссе. Есть пострадавшие
03.08.2018
20-летняя девушка спровоцировала тройную аварию на Копейском шоссе. Есть пострадавшие
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Пострадавший от взрыва газа на ЧМЗ мальчик снова попал в больницу
сегодня в 14:35
Пострадавший от взрыва газа на ЧМЗ мальчик снова попал в больницу
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 4-летнему Саше справиться с аномалией развития мозга
сегодня в 14:19
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 4-летнему Саше справиться с аномалией развития мозга
Общество
Опасный пандус на северо-западе Челябинска ведет под колеса автомобилей
сегодня в 14:17
Опасный пандус на северо-западе Челябинска ведет под колеса автомобилей
Общество
Полпред предложил сделать открытой «дорожную карту» конгресс-холла «Таганай»
сегодня в 13:55
Полпред предложил сделать открытой «дорожную карту» конгресс-холла «Таганай»
Общество
Чай Lipton: процесс производства, контроль качества и польза напитка
сегодня в 13:30
Чай Lipton: процесс производства, контроль качества и польза напитка
Общество
Загоревшаяся от жидкости для розжига девочка начала ходить
  
сегодня в 13:24
Загоревшаяся от жидкости для розжига девочка начала ходить
Общество
«Вот уж ревнивая». Челябинская львица Лола приняла гостей в День кошек
  
сегодня в 12:48
«Вот уж ревнивая». Челябинская львица Лола приняла гостей в День кошек
Общество
Южноуральские банки оказались в сотне самых экономически эффективных в России
сегодня в 12:27
Южноуральские банки оказались в сотне самых экономически эффективных в России
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6