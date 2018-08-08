/ Полпред предложил сделать открытой «дорожную карту» конгресс-холла «Таганай»

Николай Цуканов посетил три площадки на территории Челябинска.

Полпред в УрФО Николай Цуканов уже посетил три площадки в Челябинске. Две из них связаны с грядущими саммитами ШОС и БРИКС. В аэропорту Цуканов ознакомился с планом строительства, осмотрел стройку. А на площадке конгресс-холла «Таганай» уточнил, знают ли, что делать с проектом после межународных мероприятий.

Руководитель строительства конгресс-холла «Таганай» объяснил, что понимает, как делать бизнес и знает, что будет со зданием дальше. Николай Цуканов предложил сделать открытую «дорожную карту», чтобы все могли видеть, что должно получиться в итоге и на каком этапе строительства конгресс-холл находится сейчас. — рассказала сайту «Первый областной» с места событий корреспондент программы «Время новостей» Яна Тормина.

Сейчас полпред Николай Цуканов покинул площадку строительства конгресс-холла. По плану деловая встреча с губернатором Борисом Дубровским.