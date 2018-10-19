/ Уникальные презервативы создали ученые

Новые контрацептивы будут скользить даже без смазки.

Сотрудники Бостонского университета в США создали скользящие без смазки презервативы. Для этого специалисты нанесли на латекс специальное покрытие, уменьшающее коэффициент трения при соприкосновении с водой. У таких контрацептивов свойство со временем не теряется — они остаются такими же скользкими, как и в начале.

Для того, чтобы получить подобное покрытие, в смесь добавляли бензофон и гидроксилэтилакрилат. Скользкость проверяли путем трения латекса о полиуретановую поверхность с водой. Эксперимент показал, что коэффициент трения с гидрофильным полимером снизился на 53 процента. Авторам, таким образом, удалось создать презерватив, который остается скользким без дополнительных средств.

Добровольцы, участвовавшие в эксперименте, новинку оценили. 85% из них посчитали модифицированные презервативы самыми скользкими, а 73% заявили о готовности использовать его во время полового акта.