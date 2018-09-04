/ Ученый из ЮУрГУ развивает астрофизику с помощью «математического микроскопа»

Поход позволяет по-новому взглянуть на физические процессы.

Доцент Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ занимается сложной темой — моделированием газа с учетом сил собственного гравитационного поля. Астрофизик Игорь Клебанов скромно заявляет, что является продолжателем новосибирских исследователей. В сфере его интересов лежит групповой анализ математических моделей.

В основе исследований посредством «математического микроскопа» лежит симметрия. Она пронизывает все мироздание. С точки зрения математики симметрия — это некоторые преобразования, оставляющие объект неизменным. Можно поворачивать треугольник на 0,120 и 240 градусов относительно центра, и он совместится с самим собой. Мы занимаемся более сложными вещами. Оказывается, если мы знаем симметрию системы уравнений, которые моделируют физический процесс, то практически имеем в руках микроскоп. Он позволяет увидеть решение, которое без этой методики просто невидимо, или может быть объектом гениальной догадки. Случается так, что математики, не владеющие симметрийным анализом, в силу своей интуиции догадывались о том, что возможны такие решения. А симметрийный анализ позволяет четко алгоритмически эти решения получить. — рассказал сайту «Первый областной» кандидат физико-математических наук Игорь Клебанов.

Ученый создает так называемые математические карикатуры. Они имеют вид уравнений и позволяют находить неожиданные решения.