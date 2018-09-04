Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.74 -0.3 78.64 -0.86
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Ученый из ЮУрГУ развивает астрофизику с помощью «математического микроскопа»

Ученый из ЮУрГУ развивает астрофизику с помощью «математического микроскопа»

Поход позволяет по-новому взглянуть на физические процессы.
сегодня в 11:47
  |  Наука

Доцент Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ занимается сложной темой — моделированием газа с учетом сил собственного гравитационного поля. Астрофизик Игорь Клебанов скромно заявляет, что является продолжателем новосибирских исследователей. В сфере его интересов лежит групповой анализ математических моделей.

В основе исследований посредством «математического микроскопа» лежит симметрия. Она пронизывает все мироздание. С точки зрения математики симметрия — это некоторые преобразования, оставляющие объект неизменным. Можно поворачивать треугольник на 0,120 и 240 градусов относительно центра, и он совместится с самим собой. Мы занимаемся более сложными вещами. Оказывается, если мы знаем симметрию системы уравнений, которые моделируют физический процесс, то практически имеем в руках микроскоп. Он позволяет увидеть решение, которое без этой методики просто невидимо, или может быть объектом гениальной догадки. Случается так, что математики, не владеющие симметрийным анализом, в силу своей интуиции догадывались о том, что возможны такие решения. А симметрийный анализ позволяет четко алгоритмически эти решения получить. — рассказал сайту «Первый областной» кандидат физико-математических наук Игорь Клебанов.

Ученый создает так называемые математические карикатуры. Они имеют вид уравнений и позволяют находить неожиданные решения.

Общество
Сколько спать, чтобы избежать болезней сердца, рассказали ученые
27.08.2018
Сколько спать, чтобы избежать болезней сердца, рассказали ученые
Общество
Растения, грибы и лишайники «Таганая» исследуют ученые РАН
16.07.2018
Растения, грибы и лишайники «Таганая» исследуют ученые РАН
Общество
Челябинский ученый создал аппарат для восстановления подвижности ног после серьезных травм
12.07.2018
Челябинский ученый создал аппарат для восстановления подвижности ног после серьезных травм
Общество
Ученые объяснили, почему водители засыпают за рулем
08.07.2018
Ученые объяснили, почему водители засыпают за рулем
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Смотрите на 1obl.tv противостояние челябинского «Трактора» и братиславского «Слована»
сегодня в 15:04
Смотрите на 1obl.tv противостояние челябинского «Трактора» и братиславского «Слована»
Культура
«Голубые береты» представили новый репертуар в Челябинске
сегодня в 14:46
«Голубые береты» представили новый репертуар в Челябинске
Общество
Южноуральские аграрии жалуются на засилье банков
сегодня в 13:59
Южноуральские аграрии жалуются на засилье банков
Общество
Стать героем детектива приглашает Молодежный театр
сегодня в 13:45
Стать героем детектива приглашает Молодежный театр
Происшествия
Непотушенная сигарета унесла жизни двоих южноуральцев
сегодня в 13:04
Непотушенная сигарета унесла жизни двоих южноуральцев
Общество
Общественники и фонды расскажут о поддержке «проблемных» детей на форуме в Челябинске
сегодня в 12:40
Общественники и фонды расскажут о поддержке «проблемных» детей на форуме в Челябинске
Общество
Скончался экс-нападающий «Трактора» Павел Лазарев
сегодня в 12:26
Скончался экс-нападающий «Трактора» Павел Лазарев
Общество
Изношенные трубы под Миассом заменят к саммитам ШОС и БРИКС
сегодня в 11:51
Изношенные трубы под Миассом заменят к саммитам ШОС и БРИКС
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6