Сжигать необработанные отходы теперь запрещено

Перед уничтожением из отходов должны извлечь полезные фракции.

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Сжигать отходы, из которых не извлекли полезные фракции, теперь запрещено. Соответствующие поправки приняла Государственная Дума, обязуя предприятия, занимающиеся данной деятельностью, пройти экологическую экспертизу.

«Эти поправки запрещают сжигание необработанных отходов, то есть​ сжигать необработанные отходы будет нельзя: из него сначала надо будет извлечь полезные фракции, и только оставшиеся​ "хвосты" можно будет​ отправить на сжигание. Это очень серьезный шаг с точки зрения увеличения количества обработанного мусора», — сообщил депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

Стимулировать переработку отходов предполагают тем, что на эти цели будут направлены средства, которые платят предприятия, не утилизирующие свои отходы.

Особенные меры Государственной Думой были приняты в отношении раздельного сбора мусора.

В Челябинске уже работают предприятия, перерабатывающие отходы в новую продукцию. На одном из подобных заводов за год успевают переработать более 3000 тонн пластиковых бутылок. На выходе они получают скамейки и малые архитектурные формы, которые обладают таким свойством, как сверхпрочность.

«К нам на завод везут пластиковые бутылки из соседних регионов и даже из-за рубежа: Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, но хотелось бы в первую очередь очистить от пластика наш родной Челябинск», — комментирует ситуацию руководитель предприятия Вероника Варламова.

Для того, чтобы собрать пластик в городе, необходимо, чтобы подрастающее поколение знало, что пластиковый мусор нужно собирать и утилизировать отдельно. Специально для этого планируется, что в школах будут обучать и рассказывать о сборе пластика. Данную инициативу поддержал и Владимир Бурматов, пообещав помочь реализовать ее.