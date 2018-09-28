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/ Челябинец сыграл на флейте для японской принцессы

Челябинец сыграл на флейте для японской принцессы

Выступление пришлось по душе представительнице императорской семьи.
сегодня в 07:25
  |  Общество

Челябинец Игорь Тощенко, руководитель традиционных искусств «Кэндзикан», по просьбе принцессы Хисако Такамадо исполнил композицию на японской бамбуковой флейте сякухати.

В июне этого года в Екатеринбурге проходил семинар по кюдо, это искусство стрельбы из лука. В качестве почетного президента федерации кюдо была приглашена принцесса Такамадо. Она присутствовала на открытии семинара, а в конце первого дня был устроен торжественный фуршет, во время которого принцесса познакомилась с каждым участником. У меня на столе лежала флейта, она попросила сыграть, и я сыграл. — рассказал сайту «Первый областной» Игорь Тощенко.

Игорь занимается игрой на традиционной японской флейте уже почти 20 лет, а также интересуется японскими боевыми искусствами. У нас в России есть всего несколько мастеров, которые делают такие флейты. На флейте сякухати можно играть как классические мелодии, так и современную иностранную музыку и даже симфонические композиции.

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Комментарии

Игорь
09:28, 28.09.2018
Пожалуйста, повнимательнее. Руководитель ЦЕНТРА традиционных искусств "Кэндзикан".
И флейтой я занимаюсь чуть больше четырёх лет. Откуда вы взяли эти цифры?

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