/ Челябинец сыграл на флейте для японской принцессы

Выступление пришлось по душе представительнице императорской семьи.

Челябинец Игорь Тощенко, руководитель традиционных искусств «Кэндзикан», по просьбе принцессы Хисако Такамадо исполнил композицию на японской бамбуковой флейте сякухати.

В июне этого года в Екатеринбурге проходил семинар по кюдо, это искусство стрельбы из лука. В качестве почетного президента федерации кюдо была приглашена принцесса Такамадо. Она присутствовала на открытии семинара, а в конце первого дня был устроен торжественный фуршет, во время которого принцесса познакомилась с каждым участником. У меня на столе лежала флейта, она попросила сыграть, и я сыграл. — рассказал сайту «Первый областной» Игорь Тощенко.

Игорь занимается игрой на традиционной японской флейте уже почти 20 лет, а также интересуется японскими боевыми искусствами. У нас в России есть всего несколько мастеров, которые делают такие флейты. На флейте сякухати можно играть как классические мелодии, так и современную иностранную музыку и даже симфонические композиции.