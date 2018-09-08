ОТВ поздравляет победителей музыкального проекта «Песня города»

Более десяти тысяч жителей региона отдали свои голоса за участников.

Завершился ежегодный конкурс «Песня города», главным информационным партнером которого традиционно является медиахолдинг ОТВ. Все лето на сайте «Первый областной» шло голосование за участников. Более 10 тысяч южноуральцев и жителей некоторых городов России оставили свой «лайк» за понравившегося им исполнителя. Сегодня, 8 сентября, на Кировке состоялось торжественное чествование победителей.



Уже несколько лет подряд ОТВ поддерживает замечательный проект «Песня города». И для нас большая честь подводить его итоги в день рождения Челябинска. Отрадно видеть, что музыкальный конкурс становится все популярнее среди пользователей сайта «Первый областной». Мы от всей души поздравляем всех, кто принял участие в «Песне города». - комментирует редактор сайта «Первый областной» Ольга Мешкова.



Напомним, что всех участников можно посмотреть на сайте 1obl.tv в разделе «Конкурсы». Там же есть результаты голосования.





