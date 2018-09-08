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ОТВ поздравляет победителей музыкального проекта «Песня города»

Более десяти тысяч жителей региона отдали свои голоса за участников.
сегодня в 17:01
  |  Культура
Завершился ежегодный конкурс «Песня города», главным информационным партнером которого традиционно является медиахолдинг ОТВ. Все лето на сайте «Первый областной» шло голосование за участников. Более 10 тысяч южноуральцев и жителей некоторых городов России оставили свой «лайк» за понравившегося им исполнителя. Сегодня, 8 сентября, на Кировке состоялось торжественное чествование победителей.
 
Уже несколько лет подряд ОТВ поддерживает замечательный проект «Песня города». И для нас большая честь подводить его итоги в день рождения Челябинска. Отрадно видеть, что музыкальный конкурс становится все популярнее среди пользователей сайта «Первый областной». Мы от всей души поздравляем всех, кто принял участие в «Песне города».  - комментирует редактор сайта «Первый областной» Ольга Мешкова.

Напомним, что всех участников можно посмотреть на сайте 1obl.tv в разделе «Конкурсы». Там же есть результаты голосования.
 

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