/ Борис Дубровский прогулялся по обновленной набережной после концерта духовной музыки

Губернатор отметил значимость подобных мероприятий для жителей.

Накануне в кыштымском храме Рождества Христова открылся фестиваль духовной музыки. Послушать выступления российских и зарубежных коллективов собрался полный зал. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский открыл гала-концерт приветственной речью.

Третий раз мы собираемся здесь, в этом храме, в третий раз стартует фестиваль духовной музыки. Признаюсь, когда первый раз мы готовились к этому событию, мы не до конца понимали, будет ли востребован такой формат общения с вечным. Мы находимся в храме, который пережил с нашим народом многое. Сейчас мы видим его восстановление. Наше участие в этом мероприятии в том, чтобы этот храм начал жить новой жизнью, чтобы люди стремились сюда. — обратился к гостям губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона продолжил вечер прогулкой по обновленной набережной Кыштыма. Там в этом году завершилась реставрация Народного дома. Сопровождала Бориса Дубровского глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Отметим, что фестиваль будет идти три дня. Его решили поддержать в шести городах области — Челябинске, Троицке, Южноуральске, Сатке и Златоусте. Сегодня, 8 сентября, мероприятие продолжится возле кыштымского Белого дома. Здесь же «запоют» церковные колокола.