Сёрфер из Севастополя переехал в Челябинск, чтобы учить южноуральцев катанию на водных досках

Александр Палехин планирует провести в Челябинске ближайшую зиму.

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Севастопольский сёрфер приехал в Челябинск, чтобы научить южноуральцев кататься на виндсерфе и кайте. Такой поступок Александр Палехин совершил из-за пандемии коронавируса, поскольку пляж, где он работал, закрыли.



Мужчина живёт на берегу Шершневского водохранилища, в палатке. Его работа располагается буквально в шаге от жилья. Сам Александр Палехин рассказал, что несколько месяцев назад оставил школу сёрфинга в Севастополе и переехал в Челябинск, чтобы научить местных жителей экзотическому для них виду спорта.

«Из-за коронавируса первый раз появилась возможность съездить летом в Челябинск, я здесь уже много где побывал, на разных озерах, в горы съездил, и я в восторге»,— поделился сёрфер Александр Палехин.

У сёрфера уже появились первые ученики. Несмотря на экзотичность данного вида спорта, челябинцы оценили его по достоинству и готовы заниматься, независимо от многочисленных падений.

«Очень необычно, очень красочно, хороший тренер, он очень грамотно объясняет, мне очень понравилось, это не описать одними эмоциями, слов просто недостаточно, нужно просто самим прийти и попробовать»,— поделился ученик Александра Палехина Лев Алексеев.

Сам Александр Палехин — профессиональный спортсмен, чемпион мира. На доске он стоит с 17 лет и имеет звание КМС по парусному спорту, а несколько лет назад стал членом олимпийской сборной по кайту, который представляет из себя катание на большом воздушном змее с помощью лыж или сноуборда. Мужчина считает, что южноуральцам понравится новый для них вид спорта, именно поэтому он решил остаться на зиму.