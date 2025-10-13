Свыше 42 тысяч человек отдохнули в санаториях Челябинской области летом‑2025

Количество гостей возросло по сравнению с прошлым годом

Минувшим летом в санаториях Челябинской области отдохнули 42,4 тысячи человек. Это на 13% больше, чем в 2024‑м. С таким результатом Южный Урал занял второе место по УрФО по количеству отдохнувших, сообщается на сайте «Санатории России».

Больше всего людей отдохнули в санаториях Тюменской области — 43,4 тысячи. На втором месте расположилась Челябинская область с 42,4 тысячи, на третьем — Свердловская с 42 тысячами отдыхающих.

Всего на Урале в здравницах минувшим летом отдохнули 140 тысяч человек — на 14% больше, чем годом ранее. И это несмотря на то, что в России наблюдается снижение турпотока.

Санатории Челябинской области за сезон заработали свыше миллиарда рублей, все уральские санатории вместе — более 5 миллиардов.