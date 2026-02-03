Свыше 30 домов останутся без воды 3 февраля в Ленинском районе Челябинска

Какие адреса попадают под отключение

Сегодня, 3 февраля, в Ленинском районе Челябинска на весь день отключат воду почти в 30 многоэтажках, а также в домах частного сектора для ремонта водовода, сообщили в МУП «ПОВВ».

Ни горячей, ни холодной воды не будет с 9 часов утра до полуночи по следующим адресам:

улица Агалакова, 35, 37, 37а, 39, 39/2, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 50а;

улица Гагарина, 21а;

улица Энергетиков, 21а;

улица Южный Бульвар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 12, 14;

улица Шота Руставели, 3, 5, 7, 9а.

В это же время воды не будет в домах частного сектора на улицах Тюменской, Саратовской и Крамского.

Жителей просят заранее набрать необходимый запас.