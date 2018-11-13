/ Пациент челябинской горбольницы связался с родственниками

Поиски мужчины остановлены.

Пропавший в начале ноября Дмитрий Яковлев вышел на связь с родными. Несмотря на то, что мужчина ушел из больницы без телефона, он позвонил своей сестре, организовавшей масштабные поиски, в том числе с участием полиции и волонтеров. По ее словам, Дмитрий Яковлев жив, здоров, опасность ему не угрожает.

Он позвонил мне лично и сказал, что находится в безопасном месте, с ним всё хорошо! Спасибо всем, кого это задело и тем, кто просто не прошел мимо этой истории. — сообщила в соцсетях сестра мужчины Любовь Антонова.

Подробности женщина не разглашает.

Напомним, что Дмитрий Яковлев пропал еще 4 ноября. Он вышел из здания горбольницы, назад не вернулся, домой не приходил. С собой у мужчины не было ни телефона, ни денег, ни ключей от машины. Верхнюю одежду он также не взял.