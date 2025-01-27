Связь Ленинграда, Донецка и Южного Урала установили в Челябинске

Студенты юридического колледжа предлагают обмениваться делегациями, чтобы лучше узнать друг друга

Накануне 81‑й годовщины полного снятия блокады Ленинграда в Челябинске состоялся телемост между Донецком, Челябинском и Санкт-Петербургом. На встрече присутствовали студенты Челябинского юридического колледжа.

Санкт-Петербург

Напомним, 27 января 2025 года отмечается 81‑я годовщина снятия блокады Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга). Блокада длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным оценкам, она унесла жизни от 600 тысяч до полутора миллионов жителей города. От фашистских бомбежек погибли около 3% людей, остальные 97% — от голода.

Удивительную историю девочки, выжившей во время эвакуации, рассказала блокадница Ирина Зимнева. Ей еще не исполнилось трех лет, когда мать отправила дочку из Ленинграда в эвакуацию на поезде вместе с другими детьми. На станции Лычково, где ребят первый раз за дорогу высадили покормить, на эшелон налетели немецкие самолеты. Они разбомбили поезд, где находилось около двух тысяч детей. Ирине удалось выжить благодаря кукле, которую мама сунула ей в карман передника. Кукла в детской ручке привлекла внимание парня, который работал на разборе трупов. Оказалось, ее хозяйка выжила.





О страшных испытаниях, выпавших в Великую Отечественную войну на долю ленинградцев, рассказал Андрей Вассоевич. Его маме Татьяне было 13 лет, когда началась блокада. Она вела дневник — как известная Таня Савичева. Это уникальный документ, наполненный записями и рисунками о жизни в Ленинграде и эвакуации. Записи она делала в общей тетради, многие посвящены самому важному — еде. Когда тетрадь кончилась, наступили мирные дни, рассказывает Андрей Леонидович.

Донецк

У города-героя Ленинграда и города-героя Донецка общая дата — 8 сентября. В этот день в 1941 году началась блокада Ленинграда, а в 1943 году Донбасс освободили от немецко-фашистских захватчиков.

«Жители Донбасса поддерживают связь с Санкт-Петербургом, в частности с ветеранскими организациями, с первых дней начала агрессии укрофашистов на нашей земле. Все то, что прошли в 1941—1944 годах жители Ленинграда, укрофашисты попытались сделать и с нашей землей. Устроили ту же блокаду», — говорит участник СВО Юрий Сивоконенко.

Юрий Викторович вспоминает, как жителям города обрезали воду, делали всё, чтобы не доходила продовольственная помощь. Всё познали жители Донбасса на себе. Цену хлеба, воды, света, тепла они знают не понаслышке. Все эти дни Донбасс поддерживала родина — Россия.

«Хочу сказать спасибо защитникам нашей родины, благодаря им у нас есть будущее», — отметила во время телемоста руководитель представительства МИД России в Донецке Наталья Михайлова.

Челябинск

В Челябинскую область во время эвакуации из блокадного Ленинграда, по данным регионального государственного архива, вывезли несколько десятков предприятий и цехов и 48,8 тысячи жителей. Самым глобальным результатом эвакуации стали цеха ЧТЗ, куда свезли лучших специалистов со всей страны. В первую очередь лаборатории, разработчиков и оборудование Кировского завода и Ленинградского конструкторского бюро при нем.





В годы Великой Отечественной войны Челябинск, известный как Танкоград, произвел около 18 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок. Об истории и вкладе Челябинска в Победу напомнила член Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова. Кроме того, она поблагодарила Донецкую филармонию за содействие в создании фильма об Уральском добровольческом танковом корпусе «Уральская ярость: „Черные ножи“ — освободители Европы». Донецкая государственная академическая филармония предоставила для звуковой дорожки кино отрывок «Вставайте, люди русские!» из знаменитой кантаты Сергея Прокофьева.





Состоявшийся телемост — один из ответов на вопрос «Зачем это нужно молодежи?». Людей старшего поколения не надо учить истории. В их жизни были живые ветераны, герои Великой Отечественной войны. Они видели заслуженных победителей, которые спасали Ленинград и Москву, освобождали Донбасс, дошли до Берлина и установили там алые знамена Победы. Среди них были и челябинцы. Сейчас преемники Уральского добровольческого танкового корпуса воюют в рядах 90‑й танковой дивизии и освобождают русскую донецкую землю от нацистов, отметил член Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов.

«Как так случилось, что Россию решили уничтожить люди, носящие, казалось бы, русские имена и фамилии? Ответ одновременно прост и сложен. Потому что они забыли и предали историю подвигов своих дедов. Для того, чтобы этого не случилось с нами, мы должны знать, что такое цена Победы», — подчеркнул Игорь Михайлов.

В Челябинском юридическом колледже это второй телемост, сообщает начальник Центра патриотического воспитания ЧЮК Филипп Венедиктов. После первой встречи студенты стали больше интересоваться историей Ленинграда и Донецким регионом. Это вылилось в инициативу по обмену делегациями студентов.





«Наш военно-патриотический клуб занимается воспитанием подрастающего поколения. Мы уже не первый год являемся призерами различных соревнований, и также участвуем в грантовых конкурсах. И хотели бы в следующем учебном году реализовать идею по обмену делегациями, чтобы вы могли приехать к нам, мы могли приехать к вам, обменяться опытом», — предложил руководитель поискового отряда «Вымпел» Дмитрий Кваченков.

Кстати, сегодня, в день 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом проведет очередной телемарафон «Всё для Победы!», в рамках которого все желающие смогут перевести деньги в поддержку бойцов СВО.