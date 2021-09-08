Танки, Красное знамя ЦК ВЛКСМ и парк Терешковой: чем Челябинск обязан блокадному Ленинграду

В 80-ю годовщину установления блокады вспоминаем, как великая военная эвакуация превратила наш город в уральский промышленный центр

Мало кто может рассказать эти истории со слов «Я помню, как это было». В Челябинской области осталось чуть более двухсот бывших ленинградцев, в городе — не больше сотни. Они приехали на Урал холодной зимой, радовались еде и чистому небу без немецких бомбардировщиков. А потом они начали работать, влились в Челябинск силой, духом и умом. В день памяти жертв блокады Ленинграда вспоминаем, как тесно связаны блокадный Ленинград и Челябинск, который в годы войны стал мощным промышленным миллионником.

Как челябинцы сначала делали лимонад, а потом бронированные стекла для самолетов





В Челябинскую область из Ленинграда перевезли больше десятка заводов и фабрик. В здании бывшего ликеро-водочного завода расположился Ленинградский витаминный завод. В магазинах и складах «Текстильторга» расположилась табачно-папиросная фабрика им. Клары Цеткин. А в здания дрожжевого завода и завода безалкогольных напитков, которые находились на улице Свободы, перевезли станки сверхсекретного завода оргстекла «К-4». Здесь руками бывших мастериц-дрожжеваров и специалистов по лимонаду производили бронированные стекла для самолетов и подлодок. И до самого конца войны немцы не смогли разгадать секрет советской авиаброни. Но, конечно, самой глобальной эвакуационной историей стали цеха ЧТЗ, куда свезли лучших специалистов со всей страны. В первую очередь лаборатории, разработчиков и оборудование Кировского завода и Ленинградского конструкторского бюро при нем (СКБ-1 и СКБ-2). За годы войны на предприятии разработали 13 типов новых танков и самоходных артиллерийских установок. Так что мы Танкоград и «Город трудовой доблести» во многом благодаря ленинградцам.

Как челябинцы встречали ленинградцев на вокзале





За годы блокады в Челябинск эвакуировали больше двадцати тысяч человек. Почти все прибыли на поездах-теплушках. Так назывались товарные вагоны, где в несколько рядов устраивали койки, а в центре ставилась печка-буржуйка. Ехали рабочие заводов, ученые, врачи, детсадовские и детдомовские группы. Бидоны с горячим питанием привязывали к печной трубе проволокой. Так емкости не переворачивались на ходу и всегда были теплыми. Изматывающий путь от Ленинграда до Челябинска иногда занимал два месяца — вперед каждого такого поезда спасения пропускали товарняки с припасами, эшелоны с солдатами и ранеными. На челябинском вокзале эвакуированных ждал трамвайчик, который вез измученных людей в эвакопункты (например, в здание нынешнего «Детского мира»). А уже оттуда куда придется. Рабочие ехали на ЧТЗ, им обустраивали жилые углы прямо на территории завода. Но главное — всем приезжим выдавали усиленное питание, шили теплую одежду. Сохранилось решение Челябинского обкома ВКП(б) от октября-1941: пошить 1300 детских и 18 000 взрослых зимних пальто и ватных телогреек. Для пошива одежды эвакуированным из торговых фондов было выделено 409 тысяч метров ткани. А годом позже массово изготовили валенки: 20 000 пар детских и 9400 пар женских.

Как блокадники строили парк Терешковой





1 марта 1942 года в Челябинске было почти десять тысяч эвакуированных из Ленинграда детей. Это были дети, чьи родители оставались в блокаде или были на фронте. И те, кто уже стал сиротой. Челябинские детские пайки для блокадников были на зависть многим: в сутки ребята обязательно получали 400 г белого хлеба и 0,25 л молока. А в течение месяца больше килограмма разных круп и мяса, больше полкило рыбы и селедки, 430 г сахара. Одним из эвакуированных детских домов был Краснознаменный интернат № 103 детей рабочих ленинградского Кировского завода. Около двухсот детей ленинградцев оставили в Челябинске. Жили дети в бараках. После учебы занимались в разных кружках, которых было много. Ребята много трудились. У интерната было свое подсобное хозяйство. Они с энтузиазмом работали на разбивке детского парка ЧТЗ или сада Зальцмана, позже переименованного в парк им. Терешковой. В газете ЧТЗ «За трудовую доблесть» от 19 мая 1945 года напишут: «Между 1-м домом ИНОРСа и 52-й школой развернуты работы по строительству нового парка. Буквально на глазах преображается бывший пустырь. В новом парке будут высажены 20 000 деревьев, разбиты газоны для цветов площадью 6000 квадратных метров, строится фонтан. Кроме того, в парке будут построены эстрадная сцена и танцевальная площадка. Парк обнесут чугунной оградой…»

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Как в Челябинске не погиб главный советский мультипликатор





Леонид Шварцман, тот, кто нарисовал «38 попугаев», «Котенка по имени Гав» и серию мультиков про Чебурашку и крокодила Гену, был токарем-карусельщиком на Кировском заводе. Первые военные месяцы он каждый вечер пробирался домой через весь Ленинград под артобстрелом немецких войск. А осенью 1941 года вместе с коллективом Кировского завода был эвакуирован в Челябинск. И тут ему повезло. На заводе срочно понадобился большой портрет Кирова, его хотели повесить у проходной. А в руководстве завода знали, что токарь Шварцман неплохо рисует. С этого момента токарь стал еще и художником-оформителем, глубоко в тылу работал на фронт и рисовал между делом. А сразу после войны подал документы во ВГИК. На Южном Урале Шварцмана вспомнили в двухтысячных, когда в архивах завода раскопали историю с Кировым. Тогда ему даже вручили премию «Светлое прошлое» и почетный знак завода. Что, впрочем, неважно, потому что благодаря Челябинску Шварцман прошел сквозь войну. А у нас есть прекрасные мультики.

Как блокадники добывали Красное знамя ЦК ВЛКСМ





Среди эвакуированных ленинградцев было много ударников труда и талантливой, энергичной молодежи. А архивах сохранились данные о переработке на 300, 400 процентов нескольких заводских бригад. В холодных цехах висели лозунги «Все для фронта! Все для Победы!», а у станков люди работали как проклятые. Прославила себя комсомольско-молодежная фронтовая бригада Василия Гусева, эвакуированного из Ленинграда. Ребята за счет внедрения рационализаторских предложений повысили выработку до 435%, выполняя в день по 4—5 норм. Бригада Гусева победила во Всесоюзном соревновании фронтовых бригад. Ей дважды вручали переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и наркомата танковой промышленности, а о самом Гусеве потом даже песню написали: «Василь Васильевич».

Редакция благодарит сотрудников Объединенного государственного архива Челябинской области и лично Галину Николаевну Кибиткину, главного археографа, за помощь в подготовке материала.