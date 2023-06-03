«Урал стал родным домом»: как уроженца Украины, сражавшегося в Донбассе, занесло в Челябинскую область

Филипп Венедиктов — о своем непростом пути к счастью через сопротивление Майдану, окопы и два тяжелых ранения

В Челябинске живет и работает по-настоящему уникальный человек. Филипп Венедиктов служил в украинской армии, но в 2014 году после государственного переворота в Киеве перешел на сторону донецких ополченцев. Новые власти стали его преследовать как террориста. Получил два ранения, одно из которых полностью «заглушило» одно ухо, но это не помешало мужчине добиться получения российского гражданства и перебраться в Челябинскую область. О сложной истории верного своим идеям человека — в материале ИА «Первое областное».

Филипп Владимирович встретил нас в Челябинском юридическом колледже, где преподает рукопашный бой для будущих правоохранителей. Стройный улыбчивый мужчина с быстрой речью изначально не производит впечатление человека, который прошел через горнило войны. Военную косточку в нем выдает выправка, немного солдатского сленга и то, с какими эмоциями он рассказывает о самом непростом периоде своей жизни. Кто бы мог подумать, что слесарь с рудообогатительной фабрики, сделавший хорошую рабочую карьеру, встанет против киевской хунты?

Звериная «политика»

— Сам я родился в Кривом Роге, по национальности русский, потому что мои предки из Курской и Ивановской области. При Союзе было переселение промышленное, там строили большой завод, и люди ехали за заработком. Вообще моя фамилия Иванов, но так как прадедушку убили, а прабабушка вышла замуж во второй раз, то дедушку усыновили уже с фамилией Венедиктов. Рос я в семье без отца, поэтому можно сказать, что воспитал меня руководитель школьного военно-патриотического клуба, он был десантником-афганцем. Я с детства хотел стать десантником, стать военным и защищать Родину. Я до сих ему благодарен, да и ребята, которые у него занимались, пошли по военному пути.





Когда начались все события на Майдане и произошел переворот, могу точно сказать: жителям нашего города, а они в большинстве своем русские, все это было просто противно. Нам просто претил весь этот фашизм и бандеровщина, которые явно шли с Запада. Сейчас, конечно, ситуация обстоит совсем по-другому: не зря работают целые институты и машина пропаганды, навязывающие все эти 9 лет понятно какое мнение. В то время, я уверен, около 90% населения города были за русских. Перед переворотом стали приезжать с Западной Украины автобусы с теми, кто начал навязывать там свое мнение. Пытались их поддержать некоторые местные политики, но тогда еще был Янукович, та власть нас поддерживала, мы собирались на «Антимайдан» и не давали развиться их деятельности.

Поворотным моментом во всей истории этого необычного человека стала мобилизация в украинскую армию, во время которой Филиппа призвали в войска специального назначения. В то время новый режим уже развязал войну на тогда еще украинском востоке страны. Как и многих русских добровольцев, его поразила жестокость «майданутых» в Одессе, когда 2 мая они заживо сожгли тех, кто не был согласен с новой политикой киевских властей. Возмутило нашего героя и то, как часто гибли дети и старики от рук украинских карателей.

— Во-первых, они запретили русский язык, а во-вторых, стали насаждать новых героев и переписывать историю. Они хотели растоптать наш народ, уничтожить как ментально, так и физически. На момент моей службы там велась максимальная военно-политическая работа: объясняли, что русские такие-сякие, якобы мы воюем вместе с чеченами, убивающими женщин. Все это прививалось на каждом шагу, менялось общение с командирами на бандеровские приветствия. Перед отправкой в зону АТО я понял, что мне придется убивать своих братьев, русских. Осознал, что сделать я этого точно не смогу, и принял решение идти воевать в ополчение. Так как не давали увольнительных, то я за 50 гривен купил у старшины увольнительную записку, в которую я вписал дату и фамилию, и спокойно покинул расположение части.

Добравшись домой, я сказал родственникам, что принял такое решение. Потом собрал вещи и в «гражданке» доехал до первого поста в ДНР. Там вывели всех мужчин до 50 лет, посмотрели документы и увидели мою прописку. Спросили, зачем еду, а я придумал заранее легенду: якобы познакомился с девчонкой в интернете, которую хочу увезти в мирную жизнь. Увидел у них на одежде георгиевские ленточки, убедился, что это наши, и признался, что еду в ополчение.

От «Диверсанта» к «Филу»

— На въезде в Донецк меня оставили ночевать на блокпосте, потом отвезли в военкомат, где я рассказал свою историю. Проходил проверку, в том числе через полиграф. Так как я служил в диверсионно-разведывательной роте, меня даже в шутку сначала называли Диверсантом. Когда проходили курс молодого бойца, то увидели, что я по сравнению с людьми, которые никогда в руках не держали оружия, кое-что умею. Определили в разведку, а с течением времени я стал командиром равзедотделения. Позже написал рапорт, чтобы отправили на передовую, потому что нас перебросили в ОГА (на тот момент военно-гражданская администрация Донецка. — Прим. ред.). Поступил в 1-ю Славянскую бригаду, где служил в разведывательном подразделении в должности снайпера-разведчика. С августа 2015-го по 2017 год служил в управлении специальных операций ДНР.





Отдельного внимания заслуживают краткие зарисовки Филиппа Владимировича о своих ранениях. К тому моменту за ним уже закрепился емкий позывной Фил.

— Это было в Марьинке, которая, кстати, до сих пор остается горячей точкой, и лето 2015 года не было исключением. После неудачного штурма бои там шли непрерывно. Вообще порядок был такой: сутки на позициях — сутки отдыхаешь. У меня еще со времен службы в украинской армии есть военно-учетная специальность «санитарный инструктор», а медиков всегда не хватало, поэтому выполнял задачи и внештатного медика даже после суток дежурства. В тот день мы как раз были после суток, вечером начался обстрел, забежали в подвал.

Конечно, 120-й калибр подвал не пробьет, но 152-й это мог сделать влегкую, а мы еще и сидели на ящиках с боеприпасами. Вот такая тогда была обстановка. Нам передали, что ребят обстреляли какой-то «химией», они задыхаются и есть возможность, что украинцы пойдут на прорыв. Нужна была группа усиления, поэтому мы отправились туда и попали под обстрел. Не помню, как я получил ранение. Понял, что ранен, уже после того, как очнулся. Под ногами была лужа крови, а самостоятельно перетянуться не получилось, уже был слаб.





К счастью, Филиппа вытащили наши ребята и доставили сначала в больницу, а потом в госпиталь. Оказалось, что пули пробили кости в ногах, полностью перебив их. После лечения в военно-морском госпитале в Севастополе и в госпитале в Одинцово отправился на реабилитацию в Кисловодск. После прохождения лечения вернулся в строй. Второе ранение было более тяжелым — осколок прилетел прямо в голову. Изначально думали, что боец потеряет зрение, но рана обернулась глухотой на одно ухо. Теперь, чтобы четче услышать собеседника, Филипп наклоняет голову, но это не мешает ему быть преподавателем в колледже, заниматься с курсантами в учебно-стрелковом центре и успевать трудиться еще на двух работах.

Путь на Южный Урал

— После второго ранения я уже решил перебраться в Россию. Когда пересекал границу, у меня не было на этой стороне родственников, жилья и работы. А мой товарищ переехал в Крым, где удачно женился на дочке миллионера. Он и меня позвал на юг России. В Крыму целый сезон я работал в ночь охранником на пляже. Там познакомился с девушкой и переехал на Урал: с ней, к счастью или к сожалению, не сложилось, но позже все-таки встретил свою половинку.

Путь в родной Кривой Рог ему был заказан: киевская власть уже успела признать Филиппа Венедиктова террористом. Весь его «терроризм» заключался в том, что он помогал раненым и оказывал сопротивление нацистским боевикам с помощью пулемета. Казалось бы, нашему герою можно было дать российское гражданство хотя бы за его боевые заслуги, но трудности не покинули Филиппа Владимировича и на южноуральской земле. Он на протяжении полутора лет пытался получить хоть какие-то легализующие его положение документы. Борьба с бюрократией и крючкотворством затянулась так, что он решил записать видеообращение к президенту Владимиру Путину.





— Да, у меня было небольшое недопонимание с органами, контролирующими выдачу документов. У меня полтора года ушло на все это. Обращался к президенту, и ключевую роль в моей судьбе сыграл Евгений Примаков, нынешний руководитель Россотрудничества. Конечно, несправедливость всегда есть, но с ней нужно бороться. Предлагали поехать в Сирию или просто вернуться обратно. Я на это отвечал, что пусть я потеряю остаток здоровья и жизнь, но я останусь верен тем ребятам, которые погибали за Россию. После того, как я все-таки получил документы, мне сказали: «Спасибо, что ты мужик».

Филипп Владимирович говорит, что Урал стал для него родным домом. Признается, что стал здесь по-настоящему счастливым: четыре места работы (все любимые!), всегда ждущие дома супруга и дочка. А что еще нужно мужчине?





День сегодняшний

Конечно, наш герой не мог остаться равнодушным к событиям 2022 года. Он сам прошел через бои, поэтому как никто другой знает всю их тяжесть. Тем не менее в феврале прошлого года он понял, что дело наконец-то подходит к своему логическому завершению.

— Решить все эти вопросы мирно уже было нельзя. Я смотрю со своей колокольни: конечно, лучше было бы принять такое решение раньше. Но не зря говорят, что солдат видит сектор обстрела, командир взвода понимает тактическую задачу, командир батальона знает оперативную задачу, а в Генштабе — стратегическую. Мы не владеем всей полнотой информации, как бы нам ее ни навязывали извне. Объем сведений такой, что ими занимаются институты и штабы. Сначала был уверен, что НАТО не станет помогать украинствующим фашистам, но все пошло не так. Страну накачивают вооружением, живой силой, проводят обучение, и это колесо пока еще вращается. Но все-таки я уверен, что мы им переломим хребет. Правда на нашей стороне, с нами Бог.





Филипп Венедиктов уверен, что каждый, кто поддерживает наших защитников и делает свою работу в тылу, уже этим кует будущую победу. Сам он осенью прошлого года отправился в военкомат, когда объявили частичную мобилизацию, но его не взяли из-за категории здоровья. Наш герой постоянно выделяет часть средств из своей зарплаты на помощь фронту, а иногда помогает тому или иному добровольцу, который собирается уходить за «ленточку». Уважение он готов выразить и каждому, кто уже находится в шаге от заключения контракта с Минобороны. Он дал несколько советов таким людям.

— Направляясь туда, следует психологически подготовиться. Сущность воина — готовность отдать свою жизнь за Родину, за тех людей, которые живут с тобой в одной стране. Нужно идти туда с мыслью отстоять интересы нашей страны. Однозначно нужна цель — победа. Нужно как можно больше развиваться в военном плане, не пытаться «откосить» во время боевого слаживания и боевой подготовки. Конечно, необходимо заниматься «физикой», быть подтянутым. Те, кто принял решение встать на защиту России и ее интересов — уже большие молодцы. Главное — твердо знать, что победа будет за нами!





Фото: Марина Власова, ИА «Первое областное»; личный архив Филиппа Венедиктова

