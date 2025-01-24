Телемарафон «Всё для Победы!» вновь пройдет на канале ОТВ

Южноуральцы смогут перечислить деньги в поддержку бойцов СВО прямо в режиме онлайн

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Поддержать бойцов спецоперации не только словом, но и делом смогут все зрители ОТВ. В ближайший понедельник, 27 января, на канале пройдет очередной, уже 18-й по счету телемарафон «Всё для Победы!».

Напомним, ОТВ — единственный региональный телеканал, который на регулярной основе проводит марафоны по сбору помощи фронту. Совместному проекту Первого областного медиахолдинга и Челябинского регионального отделения Народного фронта скоро уже три года. И каждый эфир был приурочен к памятной или значимой для страны дате. Нынешний телемарафон не станет исключением — он пройдет в день 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Уже по традиции весь день на экранах будет транслироваться специальный QR‑код, по которому все желающие смогут перевести средства на спецсчет. На собранные деньги для бойцов, находящихся на СВО, закупят необходимые им вещи и оборудование.

Добавим, за все время проведения телемарафонов в поддержку наших военнослужащих было собрано более 28 миллионов рублей.