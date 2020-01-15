«Связь через космос»: тётя, лишённая опекунства, хочет вернуть племянницу-инвалида

Наталья Галеева рассказывает, как с рождения помогала ухаживать за Лизой.

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Скандальная история о том, как в Сосновском районе у тети-опекуна отобрали трех племянниц, продолжается. Наталья Галеева все еще хочет вернуть себе право на опеку над Лизой, которая сейчас находится в челябинской больнице.



У девушки несколько врожденных заболеваний, из-за которых она остается на уровне развития полугодовалого ребенка. В 20 лет ее вес всего 18 килограмм. Год Лиза провела в реабилитационном центре в Копейске, где ее состояние ухудшилось. Бывшая опекун настаивает, что девушке будет лучше у нее, поскольку у них налаженная связь.

«Я была снова у Лизы, мне стало легче на душе, она меня узнала, вид у нее уже совершенно другой. Я ее крестная мама. Когда Лиза родилась, а она родилась недоношенной, мы хотели спасти и ее, и ее маму. Она лежала в больнице, мои дети тоже лежали в больнице в это время, а я ездила к Лизе. Знаете, бывает такое, что ребенку ставят уколы, а след от него появляется не на коже ребенка, а у мамы. Мы потом ездили к женщине, у нее ДЦП было, она вылечилась, стала медиком, она объяснила нам "Это связь с космосом"», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ Наталья Галеева.

Напомним, что по решению опеки девочек у Натальи Галеевой забрали осенью 2018 года. Причиной стал образ жизни женщины и ненадлежащий уход. То, что решение социальными работниками было принято верное, утверждает уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова, однако Наталья Галеева не согласна с мнением омбудсмена. Наталья считает, что детей у нее забрали для того, чтобы не выдавать квартиру, которая положена Лизе.

Подробности данной истории вы можете посмотреть сегодня в программе «Большая студия» в 22:00 на телеканале ОТВ.