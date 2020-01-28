Мать и тетя борются за опеку над девушкой-инвалидом из Челябинской области

Лиза находится в больнице.

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Споры вокруг сестер из поселка Полетаево Сосновского района не утихают. В съемках телепередачи на одном из федеральных каналов приняли участие тетя девочек Наталья, их нынешний опекун, родственники и даже биологическая мать, лишенная родительских прав. Приехали и сами сестры Люба и Лена.

Не было только Лизы, которая находится на реабилитации в челябинской больнице. Родная мама девочек Анна Кудрявцева приехала в Москву, чтобы увидеться с дочками. Женщина заявила, что она не будет препятствовать жизни младших девочек в новой семье. Однако Лизу, которая страдает врожденным заболеванием, она хочет забрать к себе. Анна рассказала, что отец Лизы избивал ее, издевался, тушил об нее сигареты.

«В нетрезвом состоянии он на меня кинулся с ножом, детей я оттолкнула. Соседи слышали, как дети кричат, выскочили, вызвали милицию. Завели уголовное дело, а когда его посадили, на меня переключилась его сестра», — вспоминает Анна.

Затем она начала злоупотреблять алкоголем. Из тюрьмы бывший муж угрожал ей и якобы заставил отказаться от детей. Так женщина лишилась родительских прав.

Сами девочки рассказали присутствующим, как им жилось с тетей. Они поделились тем, как ухаживали за старшей сестрой, голодали порой, жаловались на тетиных друзей и сожителя. Сейчас они ходят в школу, были на море, чувствуют себя хорошо и называют нового опекуна мамой. Поэтому возвращаться обратно не хотят. Их тетя Наталья все рассказы девочек отрицает.

Напомним, три года девочки прожили со своей родной тетей. Потом органы опеки изъяли их из семьи из-за неподобающих условий содержания и недостаточного ухода. Лизу отправили в реабилитационный центр. А младших девочек — в новую семью.

Недавно в доме их тети случилась трагедия — полностью выгорело жилище, погиб ее возлюбленный. Женщина уверена, что все события, в том числе и пожар, связаны с тем, что девушке-инвалиду положена квартира, которую не хотят отдавать опекуну. Однако в МЧС причиной пожара назвали неисправность проводки. С помощью адвоката женщина все равно намерена вернуть Лизу и восстановить свои права на опеку.