Пришлось нести на руках: права ребенка-инвалида нарушили в аэропорту Магнитогорска

Мальчику не предоставили спецсредства для передвижения.

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В Международном аэропорту Магнитогорска нарушили права инвалидов и воздушного законодательства. Инцидент произошел в декабре прошлого года.

Мама 12-летнего ребенка-инвалида заранее предупредила службу аэропорта о специальных условиях перевозки и необходимости предоставления средств для передвижения мальчика, а также о том, что потребуется помощь при посадке и высадке.

Сотрудник встретил пассажиров у входа в аэровокзал, помог пройти регистрацию и оформление багажа вне очереди. Однако не сопроводил женщину с ребенком до самолета и не предоставил ступенькоход для посадки на борт. Поэтому женщине пришлось нести 12-летнего сына-инвалида на руках.

«С сотрудниками всех смен службы наземного обслуживания проведен разбор с дополнительным изучением технологии обслуживания пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями, за допущенные нарушения четыре должностных лица аэропорта привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В отношении АО «Международный аэропорт Магнитогорск», а также старшего агента службы наземного обслуживания возбудили дела об административном правонарушении. Материалы направлены для рассмотрения в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора региона.