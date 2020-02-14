Святой Валентин, подвинься: праздник всех влюбленных в Челябинске постепенно вытесняют

Какие даты стали больше привлекать молодоженов?

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149 пар Челябинской области сегодня, 14 февраля, скрепят свой союз государственной печатью в отделениях ЗАГСа. Виталий и Виктория Загорские в их числе, вместе пара уже пять лет, заявление подали только вчера, а уже сейчас стали мужем и женой.

«Мы уже за месяц были готовы, нам не составило труда собраться, все в скоротечном режиме, так как ожидаем приятный сюрприз», — объясняет Виталий.

Как показал опрос, большинство челябинцев даже не планируют отмечать 14 февраля, не считая этот день праздником. Кто-то ограничится чаепитием с тортом, самые романтичные готовы купить любимой цветы.

«Я просто подарю своим женщинам любовь», — говорит житель города.

Другие встретят вечер в компании друзей, чтобы весело провести время, а кто-то проведет досуг дома с книгой или собакой.

«Я приехала из Праги, мой парень там, мы отправили друг другу стикеры. А вечером пойдем с подругой в бар», — рассказывает девушка.

Сами работники ЗАГСа отмечают, что челябинцы действительно абстрагировались от даты 14 февраля, гораздо больше союзов теперь заключают 8 июля, в День семьи, любви и верности.

«В отделе ЗАГС Калининского района планируется сегодня заключить 12 браков, в Курчатовском — 10, в Ленинском — 12, в Металлургическом — 9, в Советском — 10, в Центральном — 8, а в Тракторозаводском — 7, но 8 июля наши показатели значительно выше», — комментирует и. о пресс-секретаря государственного комитета по делам ЗАГС Ирина Максимова.

Также превысит сегодняшнюю явку по молодоженам ближайшая красивая дата 20.02.2020. На данный момент заявление подали уже 269 пар. И 22.02.2020 — уже точно готова пожениться 221 пара.