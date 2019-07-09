Челябинцы широко отметили День семьи

В минувшие выходные город окунулся в атмосферу любви.

В столице Южного Урала прошли массовые мероприятия по случаю празднования Дня семьи, любви и верности. В этот день традиционно проводят концерты и даже устраивают свадьбы. В последние несколько лет дата 8 июля стала пользоваться большой популярностью среди молодоженов. Многие пары, планирующие свадьбу летом, стремятся зарегистрировать брак именно в этот день.



7 июля масштабный праздник прошел на пешеходной части улице Кирова, где впервые прямо во время концерта официально зарегистрировали браки. Создать семью на главной улице города решились воспитанники Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов и их невесты. Даже те, кто еще не решил официально оформить отношения, могли в этот день провести «репетицию» свадьбы и даже получить почти настоящее свидетельство о браке. Почетными гостями были супружеские пары, которые прожили вместе несколько десятков лет.



Кроме яркого концерта для жителей и гостей города были организованы разные площадки: участники праздника могли принять участие в творческих мастер-классах, отдохнуть на игровой площадке или сделать памятный снимок в фотозоне.



В это же время в Горсаду имени А. С. Пушкина пошла акция «Зарядка со звездой», которую провела кандидат в мастера спорта по ушу, многократная победительница первенств Уральского федерального округа, победительница и призер Первенств России, победитель Всероссийского турнира по ушу «Уральский медведь», призер международных соревнований Елизавета Исаенко.



Праздник также отметили жители Металлургического района. В парке имени Тищенко гостей ждали конкурсы, игры и выступления артистов. Возле Дома-аквариума подготовили программу для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Напомним, День семьи, любви и верности отмечается ежегодно 8 июля с 2008 года. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.

