Расстояние не преграда: жители Перми, Кургана и Сургута поженились в красивую дату в Челябинске

Желающих связать свои жизни 02.02.2020 не остановила дальняя дорога до работающего в воскресенье ЗАГСа.

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Вячеслав и Елизавета Бреевы познакомились, работая в конкурирующих фирмах, а спустя 2,5 года окончательно поняли, что делить им нечего — любовь привела влюбленных в ЗАГС. Изначально свадьбу пара планировала летом, но потом молодые пленились красивой датой.

«Я вообще верю в магию чисел, высчитывала, чтобы получилась в итоге восьмерка», — говорит невеста.

Чтобы исполнить желания суеверных, сотрудникам ЗАГСа пришлось работать в воскресенье. Заявлений для регистрации в этот февральский день было действительно подано много, только в Металлургическом районе «Совет да любовь» услышали 24 пары.

«География заявителей обширна, некоторые приехали из Перми, Кургана, Сургута, поскольку не смогли зарегистрироваться по месту жительства. Я молодоженов всегда поддерживаю, но сама предпочитаю доверять сердцу и чувствам», — рассказывает начальник Металлургического отдела ЗАГС администрации Челябинска Валентина Петрова.

Сегодня ЗАГСы принимают заявления за год до желаемого дня, подать его можно через портал «Госуслуги». На ближайшую красивую дату 20.02.2020 также все расписано.