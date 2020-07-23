Монахини опубликовали отзыв на новый клип Митяева о челябинском монастыре

Бард снял видео об истории его разрушения.

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Знаменитый челябинский бард Олег Митяев записал песню под названием «Аннушка». Также поклонникам творчества исполнителя был представлен клип, который по-своему рассказывает историю Одигитриевского женского монастыря, а также косвенно парка «Плодушка», расположенного в Ленинском районе Челябинска.

«100 лет прошло со дня, когда советской властью был разрушен Челябинский Одигитриевский женский монастырь. Всем жертвам этих страшных событий посвящается», — с этих слов начал клип Олег Митяев.

Перед песней исполняется молитва «Святый Боже», которую исполнили монахини. А видеоряд перемешивается с документальными кадрами советского времени. Через весь видеоряд сквозь года «пролетает» сорванный цветок яблони, как символ светлого будущего.

Монахини Одигитриевского женского монастыря уже успели поблагодарить Олега Митяева за эту работу.

«Клип получился добрым, романтичным, светлым и по своему характеру очень созвучным с песней, исполненной от сердца, любящего свою Родину. Ретро-кадры вместе с пением сестер, лаконично передают атмосферу дореволюционной эпохи. Уникальные панорамные виды цветущей „Плодушки“ прекрасно иллюстрируют нашу общую мечту о Райском Саде. Детские лица радуют своей чистотой и искренней верой в чудеса. К слову, при дореволюционном монастыре был приют для детей. И в этом тоже просматривается связь поколений», — поделились монахини.

Речь идет о том, что первый Одигитриевский монастырь был основан еще в середине 19 века, но при советской власти был безжалостно ликвидирован. Всех оставшихся в нем монахиней было решено заключить в концентрационные лагеря, а престарелых женщин поместить в дом призрения. Сам же монастырь был беспощадно уничтожен.



Решение о возрождении Одигитриевского женского монастыря было принято на Челябинском епархиальном собрании лишь в самом конце 2012 года. А открылось священное место в 2015 году, ради этого сестры приехали из разных городов России, и в данный момент они продолжают богоугодный труд монахинь.