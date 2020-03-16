Коронавирус не скажется на службах в храмах Челябинской области

Священнослужителям рекомендовали усилить меры по дезинфекции.

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Все храмы Челябинской области продолжат совершать богослужения и проводить другие мероприятия вне зависимости от степени распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом сайту «Первый областной» сообщил секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.

«Все храмы будут работать в обычном режиме. Мы будем также придерживаться ряда мер, которые указаны в Циркулярном письме первого викария Патриарха Московского и всея Руси митрополита Воскресенского Дионисия»,— ответил отец Игорь.

Отметим, в минувшую субботу о том, что все храмы в России также будут совершать богослужения в обычном режиме, сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Однако, по его словам, за меры, применяемые против заражения в самих храмах, будет отвечать церковь в каждом конкретном случае. Кроме того, руководство храмов в каждом городе должно прислушиваться к местным властям и профессиональным медицинским работникам.

Так, судя по Циркулярному письму, руководство храмов обязано организовать неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера; более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие; организовать ежедневную термометрию священнослужителей, церковнослужителей и иных сотрудников приходов, подворий и монастырей (в том числе трудящихся по волонтерским договорам) и не допускать присутствия сотрудников с признаками ОРВИ; использовать, насколько это возможно, для обеззараживания воздуха в помещениях общего пользования бактерицидные излучатели или рециркуляторы закрытого типа.