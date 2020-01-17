Мост, свет и дороги: жители Кизильского района рассказали Алексею Текслеру о наболевшем

Губернатор впервые приехал в муниципалитет, чтобы послушать тех, кто в нем живет.

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По традиции после объезда муниципалитета губернатор пообщался с жителями. Как признался Алексей Текслер, чтобы понять реальную картину, ему необходимо пообщаться с каждым кизильцем. Вопросов главе региона задали много, и, как повелось, все они были проблемными. Жительница поселка Новоершовский пожаловалась губернатору, что они боятся за своих детей — ездить по мосту, который соединяет их населенный пункт с райцентром и другими селами, опасно, вот-вот развалится.

«Наше поселение находится на границе с Оренбургской областью, это самое отдаленное поселение района. Самая глобальная проблема, которая нас беспокоит — это мост через реку Урал. Ежедневно через него в школу проезжает 60 ребятишек, т. е. три рейса делает автобус утром и три вечером. Капитально мост с момента строительства никто не ремонтировал, по колоннам пошли трещины, жителей беспокоит его состояние», — рассказала одна из жительниц Кизильского района.

Мост, по ее словам построили еще в 1980-ые годы при совхозе, чтобы было удобно добираться до ближайших населенных пунктов. Документов на путепровод тогда никто не оформил, а в 1990-ые дорожное предприятие по этой причине отказалось брать его на баланс. В 2000-х за дело взялась администрация и забрала мост под свое «крыло», только средств на его ремонт в муниципалитете нет. Силами местного главы «выбили» 2 миллиона и сделали проектно-сметную документацию, местные власти выделяют средства на его чистку, но мосту требуется реконструкция. Тогда жители перестанут бояться за свои жизни и жизни своих детей.

«У нас дорога Кизильское — Богдановка — это региональная дорога, дальше разрыв 4 км, а потом снова региональная до Новоершовского. А вот этот разрыв с мостом он в нашей собственности, муниципальной», — объяснил расположение проблемного объекта глава Кизильского района.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев доложил губернатору, что о проблеме в области знают. Именно поэтому главе было рекомендовано подготовить проектно-сметная документация на капитальный ремонт. Сейчас в Миндортрансе инициируют работу по передачу таких участков по всему региону в областное управление, чтобы создать единую сеть.

«Ну а по поводу вот этой проблемы: мы этот мост обследовали, наши специалисты выезжали. То, что его никто не содержит, — это немного неправильно сказано, муниципальное образование в любом случае его содержит, очистка ведется. Сейчас мы заканчиваем процедуру закупок части региональных дорог. Муниципальное образование подготовит пакет документов, обращается в правительство Челябинской области, а мы совместно с Минимуществом готовы включить этот участок в общую протяженность наших дорог», — пояснил Алексей Нечаев.

Алексей Текслер внимательно выслушал доклады всех сторон и поручил: через два года мост должен быть капитально отремонтирован, а все ответственные стороны должны подписаться под его техническим состоянием.

В основном в Кизиле жителей беспокоили те же вопросы, что и население в других муниципалитетах: дороги, газификация, медицина, освещение улиц. Губернатор области не оставил без внимания ни один из них, каждый кизилец, обратившийся к Алексею Текслеру получил подробный ответ и услышал сроки, в которые проблема, беспокоящая его будет решена.