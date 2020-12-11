Своя рок-группа, семейный клуб и «Поэтариум»: в Коркино после реконструкции открылась библиотека 1936 года

В ходе рабочей поездки в район обновлённое учреждение посетил Алексей Текслер.

Сегодня, 11 декабря, в ходе рабочего визита в Коркинский район губернатор Челябинской области Алексей Текслер заглянул в недавно открывшуюся после реконструкции Межпоселенческую центральную библиотеку имени Александра Кердана.

Она была открыта в далеком 1936 году, а в мае 2021 года отметил достойный 85-летний юбилей.

В рамках реализации национального проекта «Культура» была проведена масштабная реконструкция библиотеки в Коркино. Из регионального бюджета на эти цели было направлено более 4 миллионов рублей при местном софинансировании в 212 тысяч рублей. Кроме того, в дальнейшем местная мэрия добавила на ремонт литературного храма еще 1 миллион 848 тысяч рублей.

Примечательно, что двери библиотеки не закрывались на время ремонта. Учреждение продолжало принимать читателей, разделив реконструкцию на этапы.

«Реконструкция была нужна, так как у нас очень большое количество читателей. За год у нас только 7 000 записавшихся читателей, более 50 000 посещений в библиотеке. Работают пять больших клубов, при нашей библиотеке даже есть рок-группа, которую организовали сами читатели. Эта модернизация позволит, в том числе, развивать и это направление», — рассказала заведующая библиотекой имени Кердана Зоя Фесон.

Алексей Текслер отметил работу коллектива библиотеки. Отдельно он обратил внимание на проект «Поэтариум», который реализуется на базе учреждения. В специально отведенном зале организовали пространство, где молодежь и взрослое население смогут реализовать свои творческие задумки, пообщаться о литературе и музыке с единомышленниками, а также заняться самообразованием.

Зоя Фесон рассказала губернатору, что в обновлённой библиотеке созданы условия для населения всех возрастов. Дело по душе здесь можно найти даже целым семьям.