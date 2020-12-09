«Спасибо за ваш подвиг»: Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днём Героев Отечества

Государственный исторический музей Южного Урала совместно с Росгвардией по Челябинской области представили тематический фильм.

Сегодня, 9 декабря, в России отмечается День Героев Отечества. Губернатор Челябинской области поздравил южноуральцев с этим праздником и отметил, что регион всегда был родиной сильных и мужественных людей.

«В любую беду наши земляки откликались на призыв Родины, в первых рядах сражались за её свободу и независимость, за мирное небо и счастливую жизнь для будущих поколений. В критическую минуту те, кого мы называем героями, без колебаний совершили нравственный выбор в пользу Отечества и своего народа, зачастую жертвуя собственной жизнью ради спасения других. Так было на протяжении всей нашей истории, и так будет впредь»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области отметил, что жителям региона есть на кого равняться и кого вспоминать, и южноуральцы бережно хранят память о павших и чествуют тех героев, кто служит живым примером для подрастающих поколений.

«Спасибо за ваш подвиг. В этот праздничный день желаю всем здоровья и мужества»,— заключил Алексей Текслер.

Не остались в стороне в этот день и сотрудники Управления Росгвардии по Челябинской области, и сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала: вместе они представили фильм, в котором рассказали о глубоких исторических корнях этого относительно молодого праздника — День Героев Отечества начали отмечать с 2007 года. Рассказ заместителя директора музея по научно-исследовательской работе Александра Лымарева сопровождается музыкальными произведениями, которые исполняет военный оркестр Росгвардии. Посмотреть фильм можно здесь.