Алексей Текслер лично оценил новогоднюю иллюминацию Челябинска

Глава региона поделился мнением в социальных сетях.

Сегодня, 9 декабря, вечером после работы губернатор Челябинской области прогулялся по предновогоднему областному центру. Глава региона решил лично увидеть, как мегаполис украсили к главному празднику. Его маршрут прошёл по Кировке. Мнением по поводу новогодней иллюминации Алексей Текслер поделился в социальных сетях.

«Прошел сейчас по Кировке. Понравилось, как украсили главную улицу Челябинска. Иллюминация смотрится празднично, сразу появляется новогоднее настроение. И не только здесь — многие улицы города уже украшены к Новому году», — поделился глава региона.

Также Алексей Текслер в своем посте отметил, что дал поручение всем главам муниципалитетов провести работу по украшению территорий к Новому году.

«Праздник нужен всем. До конца года планирую несколько выездов, посмотрю, как справились с задачей местные власти», — добавил губернатор.

Обратился глава региона и к жителям. Он попросил в комментариях поделиться информацией, где уже новогодняя иллюминация появилась, а где ее до сих пор нет.