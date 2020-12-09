Алексей Текслер почтил память Героев Отечества

Губернатор возложил цветы к мемориалу.

Сегодня, 9 декабря, губернатор Алексей Текслер почтил память героев. Глава региона принял участие в возложении цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы в Челябинске.

«Дорогие земляки, сегодня в нашей стране отмечается День Героев Отечества. Мы всегда будем помнить героев, которые погибли, чтить героев, которые живут и передают память подрастающему поколению о славе и героизме нашего солдата. Вечная память погибшим, слава ныне живущим!» — произнес речь Алексей Текслер.

Ранее губернатор Челябинской области поздравил всех южноуральцев с этим знаменательным праздником и отметил, что регион всегда был родиной сильных и мужественных людей.