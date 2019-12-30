Своя клиника появится у гуманного ветеринара из Челябинска

Баграт Агажанов уже распланировал, где в помещении будет ресепшн, а где операционная.

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Ветеринар из Челябинска, который прославился тем, что не усыплял животных, которых хозяева приносили на эвтаназию, а лечил их и пристраивал в добрые руки, улыбнулась удача. Недавно стало известно, что Баграт Агажанов оставил пост в клинике, где работал ранее. Молодой врач даже попробовал себя в новом амплуа — лепщика пельменей. Но те, кто вступился за ветеринара тогда, когда на него посыпались обвинения в мошенничестве, не смогли смириться с тем, что молодой человек забросит такое благородное дело, как спасение животных.

«У него появится своя клиника, где он будет их лечить, где их модно будет оперировать, это будет одна из самых крупных клиник, но потребность в этом очень большая. Люди хотят, чтобы животным оказывалась качественная помощь, чтобы их спасали, защищали. Здесь мы постараемся создать все условия, чтобы это стало возможным», — рассказал депутат Гасдумы Владимир Бурматов.

В здании, которое в планах уже в феврале станет новой ветеринарной клиникой, в настоящее время идет ремонт. Челябинский «Айболит» уже распределил, где будут операционные, стационар, приемная и другие кабинеты лечебницы. Баграт признается: такого новогоднего подарка не ожидал.

«Связались со мной, сказали: „Поздравляем, Баграт! Хватит лепить пельмени, мы нашли тебе инвестора“. Я представить себе не мог, когда эта вся шумиха поднялась, что будет такой исход, что будет клиника, и что теперь мне никто не будет связывать руки, что я смогу работать так, как считаю нужным. Наверное, так я смогу спасти еще больше животных. Тех животных, которых можно спасти, мы эвтанизировать не будет. Если принесут животное на эвтаназию с переломом автотравмой, мы такими вещами больше заниматься не будем. Это будет позиция клиники», — поделился планами сам Баграт.

При полном штате клиника сможет в день принимать 30 — 50 животных, это без учета оперблока. Как подсчитал Баграт, при полном штате специалистов врачи смогут осуществлять по 10 — 15 операций за смену.

«Единственное, придется, наверное, брать ассистентов и делать из них врачей. Потому что, я думаю так правильнее, молодой не засоренный мозг с ним проще работать. Я помню себя, как со мной работали. Полный штат рассчитан человек на 30: администраторы, ассистенты, врачи, уборщики. Ну, уборщиком пока буду я. Будем расти во всех направлениях, не будет какой-то узкой направленности», — отметил знаменитый ветеринар.

Клиника большая, просторная. В помещение уже начали завозить первую мебель. Корреспонденту медиахолдинга ОТВ Баграт по секрет рассказал, что открытие запланировано уже на февраль.