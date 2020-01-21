Баграт Агажанов, спасающий животных, ищет врачей в свою клинику

Челябинский ветеринар объявил в соцсетях набор сотрудников.

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Ветеринар Баграт Агажанов объявил о том, что ищет сотрудников в собственную клинику. На своей странице в социальной сети доктор выложил видеообращение к челябинцам с просьбой распространить его среди знакомых.

«Разнесите видео по сети с просьбой о том, что я ищу ветеринарных врачей. Клиника будет крутая, у нас будет собственная лаборатория, рентген-кабинет, два операционных блока. Клиника большая, светлая, просторная. Всё только ради нас, только приходи, работай и спасай животных», — рассказывает о своём проекте Баграт.

Напомним, что Баграт стал известен, когда начал лечить животных, которых хозяева приносили на усыпление, а потом находил им новый дом. На ветеринара в итоге пожаловались в прокуратуру: мол, присваивает чужое имущество. Однако врача и его доброе дело поддержали жители региона и известные россияне. Заявление из прокуратуры было отозвано. Но после такой шумихи Баграту пришлось покинуть работу. Вскоре нашелся инвестор, благодаря которому челябинец сможет открыть собственную клинику.

Больница «Доктора Айболита» будет занимать несколько этажей. В помещения клиники уже завозят мебель и подготавливают всё необходимое для работы.