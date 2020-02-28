Баграт Агажанов наконец открывает свою ветклинику

«Добрый хвост» — так назвал больницу для животных челябинский Айболит.

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Ветеринар Баграт Агажанов открыл собственную клинику в Челябинске. Напомним, что доктор прославился, когда спасал животных, привезённых на эвтаназию. Баграт лечил несчастных питомцев и пытался пристроить в надежные руки через социальные сети.



«Мне приносили животных на эвтаназию, кому-то надоел котенок, у кого-то обнаружилась аллергия, вот, возьмите, усыпите. Как можно убивать здоровое животное? Я им сохранял жизнь и находил хозяев. Это не понравилось зоозащитнице из Санкт-Петербурга, она написала на меня заявление в прокуратуру, объявив меня мошенником, мне грозила тюрьма», — рассказывает Баграт Агажанов.

За Баграта вступилась почти вся страна: простые жители и известные личности. В итоге заявление было отозвано.

Открыть клинику помог депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он нашёл инвесторов. Всего за три месяца удалось отремонтировать отдельное двухэтажное помещение, укомплектовать штат и установить всё необходимое медицинское оборудование, вплоть до рентгена.

Откроется клиника уже 1 марта, в воскресенье. Больница для животных находится по адресу: поселок Шершни, улица Ленина 21а.