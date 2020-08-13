Промо программы «Свободный лёд» стало финалистом международного конкурса

Работа телеканала ОТВ вошла в шорт-лист номинации «Лучший проморолик регионального телевидения».

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Программу «Свободный лёд» медиахолдинга ОТВ, рассказывающую о хоккейной жизни Южного Урала оценило жюри международного конкурса «МедиаБренд-2020». Передача вошла в шорт-лист соревнования в номинации «Лучший проморолик регионального телевидения».



Именно промо хоккейной программы зацепило судей международного конкурса. Над его созданием работала команда медиахолдинга ОТВ в лице автора и ведущего Константина Устьянцева, режиссёра ролика Анны Глейм и оператора Артёма Большакова. Как рассказал сайту «Первый областной» Анна Глейм, именно коллективными усилиями удалось реализовать идею. При этом изначально промо представлялось не таким, каким вышел итоговый вариант.

«Когда я поехала на съёмки, я ещё не знала, каким получится этот ролик. Я представляла его в эстетике замедленной съёмки, а он (ролик) захотел быть динамичным. Многое для меня становится понятно именно на этапе монтажа. Когда я начинаю отсматривать исходники, в какой-то момент ловлю их ритм, настроение. Это может совпадать с изначальной задумкой, может и не совпадать. Что касается съёмочного процесса, то самое сложное было — идти по льду с большим светильником и не поскользнуться. Я не поскользнулась — успех»,— рассказала режиссёр проморолика Анна Глейм.

После заявления об амбициях проекта съёмочная группа уделяла внимание каждой детали, в том числе продвижению и продакшену, подчёркивает автор «Свободного Льда» Константин Устьянцев. По его словам, изначальные слова всех причастных к передаче подтвердились на деле.

«Мы уже победители, подтверждением тому — благодарная публика хоккейного города, которая по достоинству оценила программу. Но спешу вас заверить, это только начало. Уже скоро стартует новый сезон шоу, и мы намерены продолжить удивлять зрителей. Основная идея промо была подхвачена и реализована талантливыми коллегами. Мне оставалось только получать удовольствие от съёмочного процесса. Давно не выходил на лёд, но и пары минут хватило, чтобы вкатиться, сильно и прицельно бросить, мимо объектива дорогущей телекамеры»,— отметил Константин Устьянцев.

Отметим, «МедиаБренд» был основан в 2011 году по инициативе специалистов индустрии телевизионного дизайна и маркетинга. Жюри конкурса состоит из известных международных экспертов в области телевизионного промо и дизайна и российских признанных профессионалов из сферы PR, дизайна, кино и рекламы. Среди финалистов конкурса этого года: «Первый канал», НТВ, «Москва 24», «Пятый канал», Nickelodeon, MEGOGO, и UFC. Медиахолдинг ОТВ в конкурсе принял участие впервые.

Челябинский ОТВ все чаще и чаще становится участником медиа конкурсов. Успехи представителей медиахолдинга отмечают на самом высоком уровне. Так, осенью 2019 года корреспондент телеканала ОТВ — Маргарита Хижняк стала победителем конкурса «Тэффи. Регион» в номинации «Репортер».