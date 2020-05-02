Автор программы «Свободный лёд» считает, что новым тренером «Трактора» станет Гатиятулин

В ролике, выложенном представителями ХК, он обнаружил несколько указывающих на это деталей.

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В скором времени хоккейный клуб «Трактор» должен представить фанатам нового главного тренера. А пока опубликовал ролик с таинственной фигурой и надписью «Готовы?». Но автор хоккейного шоу «Свободный лёд» Константин Устьянцев считает, что в ролике запечатлён Анвар Гатиятулин. И приводит несколько деталей.

«Внимательно посмотрев видео, можно увидеть человека, приближённо напоминающего Анвара Рафаиловича: комплекция, походка, широкие кисти рук... Всё это говорит в пользу нашего предположения, но не отвечает на вопрос однозначно — он это или нет»,— говорит Устьянцев.

Однако не только силуэт может говорить о возможной кандидатуре Гатиятулина на тренерское место. По мнению автора программы, ещё одной деталью является планшет.

«Эту самую приближённую вещь к тренерскому телу, как правило, хранят словно зеницу ока, и отправляют в утиль исключительно по мере наступления полной непригодности. Планшетом фирмы Bauer, запечатлённом в ролике, Гатиятулин пользовался в сезоне 2017/2018, выводя „Трактор“ в финал конференции. У Скудры и Юрзинова планшеты были совсем другие»,— продолжает автор программы «Свободный лёд».

Напомним, ранее Константин Устьянцев в своей программе сообщал, что представление нового наставника «чёрно-белых» произойдёт в ближайшие дни.