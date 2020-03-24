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Накануне на телеканале ОТВ состоялся релиз очередного выпуска «Свободного льда», в котором было показано закулисье традиционного Матча звёзд с участием игроков «Трактора» и болельщиков.

И создатели шоу предлагают всем телезрителям ответить на ряд вопросов из контекста шоу. А трое наиболее правильно ответивших болельщиков получат хоккейные сувениры!

  1. Сколько вставных зубов в улыбке Лукаша Седлака?

  2. На каком самом необычном месте довелось ставить автограф Юрию Сергиенко?

  3. Любимый боксёрский удар Виталия Меньшикова?

  4. Какие три голкипера импонировали Ивану Федотову в детстве?

  5. Клюшкой какой фирмы играет Седлак?

  6. Любимые компьютерные игры Александра Шарова и Никиты Щербака?

  7. Кому из хоккеистов принадлежит выражение, что болельщики и игроки «Трактора» играют на равных?

  8. Какое любимой пиво у Лукаша Седлака и Томаша Гики?

  9. Как полностью звучит фраза Константина Устьянцева, когда он завершает репортаж: «Всем удачи, большой привет, ......»

  10. Итоговый счёт в противостоянии «Чёрных» и «Белых»?

Оставлять свои варианты ответов можно в комментариях к посту в группе Свободного льда:.