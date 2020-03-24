«Свободный лёд» задал игрокам «Трактора» нестандартные вопросы

А болельщики могут выиграть хоккейные сувениры.

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Накануне на телеканале ОТВ состоялся релиз очередного выпуска «Свободного льда», в котором было показано закулисье традиционного Матча звёзд с участием игроков «Трактора» и болельщиков.

И создатели шоу предлагают всем телезрителям ответить на ряд вопросов из контекста шоу. А трое наиболее правильно ответивших болельщиков получат хоккейные сувениры!

Сколько вставных зубов в улыбке Лукаша Седлака? На каком самом необычном месте довелось ставить автограф Юрию Сергиенко? Любимый боксёрский удар Виталия Меньшикова? Какие три голкипера импонировали Ивану Федотову в детстве? Клюшкой какой фирмы играет Седлак? Любимые компьютерные игры Александра Шарова и Никиты Щербака? Кому из хоккеистов принадлежит выражение, что болельщики и игроки «Трактора» играют на равных? Какое любимой пиво у Лукаша Седлака и Томаша Гики? Как полностью звучит фраза Константина Устьянцева, когда он завершает репортаж: «Всем удачи, большой привет, ......» Итоговый счёт в противостоянии «Чёрных» и «Белых»?

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