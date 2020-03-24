Накануне на телеканале ОТВ состоялся релиз очередного выпуска «Свободного льда», в котором было показано закулисье традиционного Матча звёзд с участием игроков «Трактора» и болельщиков.
И создатели шоу предлагают всем телезрителям ответить на ряд вопросов из контекста шоу. А трое наиболее правильно ответивших болельщиков получат хоккейные сувениры!
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Сколько вставных зубов в улыбке Лукаша Седлака?
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На каком самом необычном месте довелось ставить автограф Юрию Сергиенко?
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Любимый боксёрский удар Виталия Меньшикова?
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Какие три голкипера импонировали Ивану Федотову в детстве?
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Клюшкой какой фирмы играет Седлак?
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Любимые компьютерные игры Александра Шарова и Никиты Щербака?
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Кому из хоккеистов принадлежит выражение, что болельщики и игроки «Трактора» играют на равных?
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Какое любимой пиво у Лукаша Седлака и Томаша Гики?
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Как полностью звучит фраза Константина Устьянцева, когда он завершает репортаж: «Всем удачи, большой привет, ......»
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Итоговый счёт в противостоянии «Чёрных» и «Белых»?
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