Число свободных ковидных коек в Челябинской области снизилось на 5 процентов

Однако места для пациентов будут компенсированы открытием Областного инфекционного центра.

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В Челябинской области снизился процент свободного коечного фонда. Причиной стал взрыв, прогремевший в Городской клинической больнице № 2, а также принятое решение о том, что после открытия медицинское учреждение не будет принимать больных COVID-19.

«Свободный коечный фонд у нас чуть снизился — 15%. Это связано с выходом из работы ГКБ № 2. В больнице было 150 коек, это отразилось на количестве процентов. Но на следующей неделе открывается Областной инфекционный центр, таким образом запас свободного коечного фонда будет увеличен до 20—25%», — прокомментировала ситуацию первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Отметим, что первые пациенты в Областном инфекционном центре появятся уже 12 ноября. Всего в нем можно будет разместить до 500 пациентов.

Кроме того, в Челябинской области для заразившихся новой коронавирусной инфекцией подготовлено 6 317 коек в 28 медицинских учреждениях.