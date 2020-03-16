«Полки с некоторыми товарами почти всегда пусты»: как в Уэльсе справляются с паникой из-за коронавируса

Челябинка рассказывает, что «сметают» в супермаркетах в Великобритании.

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Паника из-за коронавируса, охватившая целый мир, не обошла стороной и Уэльс, одну из административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Несмотря на то, что Уэльс состоит из небольших городков с малочисленным населением, на их территории уже зафиксировали зараженных.

«Если честно, не думала, что эпидемия дойдет и до нас — я живу в небольшом городке на юге Уэльса. На данный момент у нас зафиксировали одного заболевшего, в некоторых районах неподалеку также есть зарегистрированные случаи. Но даже в Кардиффе (столица Уэльса) пока не носят маски поголовно, в самом центре города людей в масках можно сосчитать по пальцам одной руки», — рассказывает корреспонденту сайта «Первый областной» челябинка Ксения.

Из-за повсеместных сообщений о карантине, люди пытаются закупить товары впрок. В крупных супермаркетах отсутствует сразу несколько необходимых для жизни наименований.

«Полки с некоторыми товарами неделю почти всегда пусты. Стабильно отсутствуют туалетная бумага (вчера в огромный суперстор состоялась поставка, но все выложенное разошлось за несколько часов), сухие и влажные антибактериальные салфетки, жидкое мыло, гели-санитайзеры. Многие магазины вводят ограничение при приобретении данных товаров, даже при приобретении в онлайн режиме», — отмечает Ксения.

По ее словам, скупать туалетную бумагу и санитайзеры ринулись не все, многие приобретают лишь необходимое, помня о том, что данные товары понадобятся всем.

Правительство же обратилось ко всем, у кого наблюдаются симптомы заболевания с просьбой о самоизоляции на неделю. После звонка на горячую линию, к пациенту выезжают врачи, которые проведут все необходимые обследования. Обустроено несколько станций экспресс-тестирования, где забор на анализ проводят прямо из автомобиля. Если у человека диагностирован новый коронавирус, то места, которые он посещал, эвакуируют и проводят санобработку.

Напомним, что на данный момент в России зарегистрировано 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы обезопасить себя от заражения, россиянам рекомендуют не выезжать в страны, где зафиксировано распространение инфекции, не посещать массовые мероприятия, чаще мыть руки и избегать контактов с людьми, у которых проявляются симптомы заболевания.