Побег из карантина по коронавирусу может обернуться уголовным сроком

Очередной случай отказа зарегистрирован в столичном посёлке.

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Очередной случай побега из карантина произошёл на территории России. Это случилось в больнице в московском посёлке Коммунарка, где в карантине находятся все, кто недавно прибыл из стран, в которых бушует коронавирус Covid-19.

Случай опасен тем, что у сбежавшей в Коммунарке женщины первый анализ на коронавирус дал положительный результат. На данный момент пациентку разыскивает полиция вместе с бригадой врачей и представителями Роспотребнадзора.

К слову, это уже не первый случай бегства из карантина. Так, жительница Миасса Лариса Яснева, после поездки в Италию, отказалась от мер профилактики в виде 14-дневной изоляции и сдачи анализов на выявление инфекции. Так, даже после предписания суда, она не явилась в карантинную зону и избегает любого контакта с врачами, а также с сотрудниками правоохранительных органов. При этом семья Ясневой продолжает жить в обычном распорядке.

Отметим, что от действий таких граждан под подозрение и вынужденный карантин попадают все, кто хоть как-либо взаимодействовал с этим человеком. А это, порой, сотни людей в день.

В уголовном кодексе Российской федерации предусмотрена статья № 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», которая подразумевает за собой привлечение к ответственности по ч. 1 - нарушение правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.

«За нарушение этих правил, которые повлекли за собой массовое заболевание людей, предусмотрены штрафы, отстранение от должности, а также принудительно-исправительные работы, либо же ограничение свободы на срок до одного года», — прокомментировала начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова.

Отметим, что прецеденты уже имеются. Так, в соседнем казахстанском Алматы на заражённую коронавирусом уже заведено уголовное дело. Женщина отказывается предоставлять санитарным службам данные тех, с кем она контактировала. И за это ей может грозить большой штраф, а также ограничение или лишение свободы на срок до четырёх лет.