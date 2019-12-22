Губернатор и члены правительства исполнят новогодние желания южноуральских детей

Ребята спрятали свои письма в елочные шары.

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В Челябинске стартовала акция «Елка желаний». Участие в ней приняли глава региона и его семья, члены областного правительства, а также главы городов и районов. Все они сняли с елки шары, в которых юные южноуральцы записали свои желания. Это дети из многодетных семей, тяжелобольные или потерявшие родителей.

Алексей Текслер снял два шара с новогоднего дерева. Он пообещал подарить Владиславу обмундирование для фехтования, а маленькой Софье — интерактивную собаку или кошку. Супруге Ирине достался шар с желанием Глеба из Копейска — мальчик попросил скоростной велосипед.

«По улыбкам, по настроению, которые у нас с вами буквально за несколько минут возникли, можно сделать вывод о том, что это действительно замечательная акция. Я вас благодарю за то, что мы здесь сегодня собрались и по-настоящему поможем детям исполнить их желания», — произнес Алексей Текслер.

Также на елке собрались талантливые ребята со всей Челябинской области — отличники, призеры олимпиад и различных конкурсов. Все они принесли самодельные елочные украшения.

Праздник посетила певица Диана Гурцкая со своим мужем. Артистка порадовала публику своими песнями.