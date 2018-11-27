/ Пять перекрестков останутся без светофоров

Отключения связаны с ремонтными работами.

Автомобилистов и пешеходов предупреждают: движение по Челябинску осложнится 27 ноября из-за отключения светофоров. На этот день запланированы ремонтные работы, так что сразу 5 перекрестков будут регулироваться сотрудниками ГИБДД, а не автоматически. Неудобства возникнут на северо-западе, а также в Тракторозаводском районе.

В связи с проведением ремонтных работ будут отключены светофорные объекты на улицах Братьев Кашириных — Косарева, Братьев Кашириных — Краснознаменная, Ловина — Артиллерийская с 13:00 до 17:00; на проспекте Ленина — улице Артиллерийской с 13:00 до 18:00 и на Комсомольском проспекте (остановка «Поликлиника») с 08:00 до 17:00. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС.

Из-за отключений светофоров возможны пробки, поэтому водителей просят заранее планировать маршрут, учитывая возникшие неудобства.