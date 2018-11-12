/ Три оживленных перекрестка Челябинска остались без светофоров

Трудности с проездом будут до конца рабочего дня.

Автомобилистам нужно быть внимательнее 12 ноября. Сразу три оживленных перекрестка остались без автоматической регулировки. Там отключили светофоры. Порядок движения контролируют регулировщики, и они будут работать до вечера в Тракторозаводском, Центральном, Советском районах.

Отключены светофорные объекты на перекрестках улицы Воровского и улицы Доватора с 09:00 до 18:00, улицы Танкистов — улицы Салютной с 08:30 до 18:00, Свердловского проспекта — улицы Труда с 08:00 до 18:00. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС.

Светофоры отключают для проведения плановых работ.